Tania Ríos, esposa de Christian Domínguez, sorprendió luego que en comunicación con el programa “Magaly TV: La Firme” diera a conocer que el cumbiambero no se comunica con ella desde 2019 para hablar sobre su proceso de divorcio.

“Se comunican conmigo, pero hace mucho, tres años atrás, antes que yo quede embarazada... me dijo para ya cerrar ese capítulo y de ahí nunca más, ni comunícate con, no has esto, nada, nada de lo que es nada, totalmente nada”, comentó.

La aún esposa de Christian Domínguez comentó que debido a su matrimonio con el integrante de “América Hoy” no puede poner nada a su nombre en Estados Unidos, país en el que radica. “Me echa la culpa a mí y la mala de la película soy yo”, indicó indignada.

Las declaraciones de Tania Ríos sorprendieron a Magaly Medina, quien recordó que el cantante de cumbia contó meses atrás que su divorcio con Tania Ríos ya era un hecho y que pronto podría casarse con Pamela Franco.

“En abril dijo ante cámaras dijo que ya el divorcio salía, y ante estas declaraciones dijimos Pamela Franco tiene el vestido”, enfatizó la comunicadora.

Por otro lado, las cámaras del programa de ATV también buscaron al cantante de cumbia para que brinde su versión; sin embargo, Domínguez solo atinó a decir que se trata de un proceso judicial y tienen que esperar.

“Papi escúchame ¿de qué canal eres?”, dijo el cantante cuando le preguntaron sobre el divorcio. Tras ello, salió corriendo, no sin antes decir: “Suerte”.

