Magaly Medina decidió continuar con la grave acusación contra Renato Tapia por no querer reconocer a su hijo con Daniela Castro. Sin embargo, la popular ‘Urraca’ comentó que se tomaron cartas en el asunto y mostró en vivo la demanda en contra del futbolista.

“ Hoy la doctora Claudia Zumaeta, la doctora que se ha hecho cargo de este caso a presentado en la Corte Superior de Lima este documento al Primer Juzgado de paz letrado ha presentado la demanda por filiación extramatrimonial ”, dijo en un inicio la periodista de espectáculos.

“ No por este comunicado esto se va a dejar de lado. Tenemos que tener en cuenta que lo primero que quiere Daniela para su hijo es el apellido, es que Renato Tapia firme a su hijo, la conciliación, los días de visita [...] eso viene después de que firme, al que públicamente ya reconoció como su hijo. [...] ¿Pero qué necesita para que vaya y estampe su firma para su hijo? ”, cuestionó.

Magaly Medina sobre comunicado de Renato Tapia: “Pretende taparnos la boca a todos”

La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió al reciente comunicado del futbolista Renato Tapia tras haber sido denunciado por haberse negado a firmar a su hijo con Daniela Castro.

Cabe señalar que el deportista peruano expresó, a través de sus redes sociales, lamentar la manera en que manejó la situación. “Primero, lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas con cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas por ello”, mencionó.

Asimismo, la popular “Urraca” criticó que el futbolista no se haya comprometido a reconocer legalmente al menor. “Él lo pudo resolver en privado hace seis años (...) Ahora ya no, es demasiado tarde, no va a venir a nadie a presionar, ni a los medios, ni a Daniela y su abogada con ‘todo se va a llevar en privado’”, expresó.

