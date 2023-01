Maribel Meza, la mujer que fue ampayada con el Chorri Palacios en una situación comprometedora, rompió su silencio y habló para las cámaras de Magaly Medina, donde contó que el exfutbolista la invitó a su boda con Karla Quintana.

“Yo conozco a Roberto Palacios desde el 2016. A través de las redes sociales me hice amiga de él (...) en noviembre del año pasado. Yo viajaba a Lima, pero siempre lo choteaba. Siempre me invitaba y me escribía. Yo le decía ‘oye tal día viajo’ y lo dejaba plantado. Hasta que un día estaba aburrida, no tenía con quien hacer hora, le escribo y él me dijo ‘ya, ¿dónde estás?’ Y ya pues”, expresó Maribel Meza.

La reportera de “Magaly TV: La Firme” le consultó si ella sabía que Roberto Palacios se iba a casar con Karla Quintana y la mujer sorprendió al decir que fue el propio exfutbolista quien la invitó a su matrimonio

Magaly Media cuestiona viajes de Rosángela Espinoza: “por las puras sacó un título, ¿va a convalidarlo en Dubai?”

En la última edición de su programa, Magaly Medina se tomó unos minutos para comentar sobre los lujosos viajes de Rosángela Espinoza a Dubái. Además, se preguntó quién la financia económicamente.

“No nos dice como, cuando alguien le pregunta dice que es productos de sus ahorros. O Rosángela se consiguió un jeque o una marca auspiciadora que le está pagando tanto gasto”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ya lleva 19 días, ya va a llegar al mes a Dubai. Ella, por las puras estudio en la universidad, sacó un título para qué va a convalidar su título en Dubai, ¿y allá va a ejercer la carrera que estudió?”

“Rosángela peca de soberbia (…) y acá sabemos como son las cosas, muchas chicas que viajan, sabemos qué hacen por invitaciones, se consiguen un auspiciador que la pasean de lo más rico y ella felices de la vida”, comentó.

