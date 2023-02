No se guardó nada. A través de su programa de radio, la actriz Connie Chaparro le respondió a Magaly Medina por criticar su vestimenta en la alfombra roja de la película “Asu Mare: los amigos”, dirigida por Carlos Alcántara.

“Han criticado mi look. Tiene razón, mi chancabuque no fue buena elección ponerlo, lo que no me gusta es el maltrato a las personas, a las mujeres, me dice que ese vestido era para usarlo de día, pero ojo Magaly no vio la invitación porque no la invitaron. En la invitación decía sport elegante”, expresó Connie.

Luego continuó con: “no me gusta que diga La Connie Chaparro es como mala onda (...) también le he visto mal vestida mil veces y ojo la plata no te hace vestirte mejor, a mí no me gusta invertir en marcas caras, prefiero invertir en otras cosas”.

