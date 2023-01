El actor peruano Sergio Galliani dedicó un sensible mensaje hacia su hija Rafaella Galliani tras haber contraído matrimonio este siete de enero.

A través de su cuenta de Instagram, el ex actor de “Al Fondo Hay Sitio” compartió fotografías de cómo fue la especial ceremonia de la joven. En las imágenes, la novia viste de blanco, mientras sus damas de honor la acompañan con vestidos lila.

En su dedicatoria, el artista se mostró emocionado por el importante día y expresó sus mejores deseos. “Vuela alto mi niña, como siempre inteligente, hermosa en todas tus formas...en la buenas buenas y en las malas vuela alto mi niña, en tu nueva vida y siempre con la luz de tu sonrisa de inocente niña...Te amo siempre”, escribió Galliani.

Sergio Galliani denuncia que instalaron motor de ascensor frente a su casa en Punta Hermosa

“Hace unos años nos vinimos aquí con la familia para gozar de la naturaleza y para tener esta hermosa vista al mar. Lamentablemente, hoy en día abro mi puerta para ver mi sunset hermoso de Punta Hermosa de todos los días y me encuentro con este motor de ascensor”, expresó.

Asimismo, el recordado actor de “Al fondo hay sitio” explicó que la situación lo afecta a nivel personal y también económico.

“Yo no soy una persona que le gusta meterse en líos (…) Pero, a mí no me gusta la injusticia y yo he aguantado, he aguantado. Este predio que vez, es mi casa, este es mi negocio también de alguna manera esto me da renta, yo también alquilo es un ingreso para mí, pero yo no voy a alquilar este departamento con ese ascensor ahí”, añadió.

