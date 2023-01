David ‘Pantera’ Zegarra, uno de los exintegrantes de ‘Combate’, reveló en una reciente entrevista en el programa de Youtube ‘Com FM’, conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, cuánto fue su salario al momento de ingresar a dicho espacio.

“Yo no quería entrar a ‘Combate’. Yo fui a una entrevista para un programa deportivo y esa entrevista se cancela y por hacer hora, el productor del programa deportivo me invita a cenar y me encuentro con Marisol (Coursillat)”, comentó en un inicio.

“Ahí ella me pregunta: ‘¿No quieres entrar a Combate?’ y yo dije: ‘¡Nooooo! Yo soy deportista, boxedor serio’...Yo estaba bien al blazer al pantalón a los zapatos, espectacular”, recordó cuando le propusieron ser parte del reality.

“Otro día me vuelven a invitar (al canal) y me vuelvo a encontrar con Marisol y me vuelve a decir y le digo: ‘No, no pasa nada’. Pero luego me llama por teléfono y me sienta en su oficina y me dice: ‘Te vamos a pagar tanto’”, sostuvo.

“Yo necio y orgulloso volví a decir que no”, indicó y precisó que recién en la tercera oferta aceptó. “Me ofrecieron US$1000 y yo no había visto esa plata nunca en mi vida, si a mí en el IPD me pagaban S/1,200″, contó. Posteriormente, le ofrecieron US$1,500 y recién cuando le indicaron que ganaría US$2,000, aceptó.

Sin embargo, el boxeador contó que no fue fácil cuando entró al mundo de los realities. “Me presentaron y yo temblaba. Estaba perdido, parecía un lunar en p*** blanco y regrese a mi casa y empecé a llorar”, reveló.

“Me empecé a portar como en el salón de clases, yo molestaba y jodía a todo el mundo. Y empecé a sacar los dotes poco a poco que había aprendido de chibolo y los empecé a practicar y funcionó. Y desde ahí 10 años (los que estuvo en el reality)”, concluyó.

