Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, respondió a las constantes críticas que ha tenido tras realizarse cambios en su rostro.

Cabe mencionar que la exparticipante de “El Gran Show” había dado a conocer hace algunas semanas que se encontraba satisfecha con su “rinomodelación y labios” hecha por expertos en armonización facial. Sin embargo, recibió numerosas críticas en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer recibió preguntas de sus seguidores, entre ellas, una consultando si el estado del “retoque” que le dio a sus labios mejoraría con el tiempo.

“Los veo hermosos. Y mientras a mí me gusten, me importa una mi*** lo que opine el resto. Porque si te haces algo o te pones algo, es porque a ti te gusta, no para que le guste a la gente”, escribió Lobatón.

Samahara Lobatón y sus nuevos retoques en el rostro: “Amé mi rinomodelación”

A través de sus redes sociales, Samahara Lobatón llamó la atención de sus seguidores tras compartir unos videos en los que mostró los resultados de sus nuevos retoques estéticos.

“Ahora les vamos a mostrar todo lo que me voy a hacer, es un genio en armonización facial”, se le escucha decir a la influencer previo a someterse a los cambios estéticos

“Amé mi rinomodelación y labios”, expresó Samahara en una de sus historias de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR