La cantante de cumbia Giuliana Rengifo se refirió a las recientes imágenes donde fue captada subiendo a la camioneta de un misterioso hombre.

Cabe mencionar que el portal Instarándula compartió fotografías de la artista ingresando a un lujoso vehículo. Sin embargo, al ser consultada por el comunicador Samuel Suárez, no quiso responder de quién se trataría.

Tras abrir el casillero de preguntas en su cuenta de Instagram, la cumbiambera aclaró que no se trataba de ningún notario y que tampoco sería alguien casado o en alguna relación.

“Siempre los que me han pretendido son hombres solos y sin compromiso. ¿Por qué se dejan engañar por gente tan ‘mala entraña’?”, respondió.

Asimismo, la cantante señaló que no se fija en el dinero de sus pretendientes. “Nunca he sido interesada, ni lo soy, ni lo seré. Lo poco o mucho que tengo es a base de mi trabajo, esfuerzo y sacrificio”, indicó.

Giuliana Rengifo asegura que continuará con demanda a Magaly Medina: “una vez se fue a la cárcel”

La artista se presentó en el programa de YouTube “¿Y ahora qué?”, donde contó que continuará con la demanda que le entabló a Magaly Medina por llamarla pelandusca.

“Dentro de su producción hay gente que me cuenta muchas cosas, entre ellos me dicen que la señora Magaly Medina me tiene mucha cólera”, expresó Giuliana Rengifo

Luego continuó con: “yo le mandé una carta notarial y ella dijo que no me lo había dicho directamente cuando mi imagen estaba ahí. Una vez se fue a la cárcel, hay mucha gente a la que le está haciendo daño, hasta donde yo sé, hay mucha gente que sí la va a demandar. (…) Así yo gane o pierda, yo quiero enseñarle a mis hijas a defenderse”.

