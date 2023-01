La cantante de cumbia Giuliana Rengifo reaccionó con incomodidad ante comentario de usuario que la cuestionó por qué no la “oficializaban” sus parejas.

La exparticipante de “El Gran Show” abrió un casillero de preguntas para sus seguidores, desde su cuenta de Instagram, donde un cibernauta le hizo el peculiar comentario. “¿Por qué con las personas que sales no te oficializan?”, escribió.

Al respecto, la cumbiambera aseguró que no necesitaba que hicieran eso por ella, ya que “no la hacen más ni menos mujer”.

“Yo no entiendo que tienen algunas personas en su cabeza. Eso les pasa por ver mucha TV basura, mucha porquería. Por favor, lean un libro, vean lo que realmente es espectáculos, show, no hay programas que realmente destaquen al artista como artista”, expresó.

Giuliana Rengifo asegura que continuará con demanda a Magaly Medina: “una vez se fue a la cárcel”

La artista se presentó en el programa de YouTube “¿Y ahora qué?”, donde contó que continuará con la demanda que le entabló a Magaly Medina por llamarla pelandusca.

“Dentro de su producción hay gente que me cuenta muchas cosas, entre ellos me dicen que la señora Magaly Medina me tiene mucha cólera”, expresó Giuliana Rengifo

Luego continuó con: “yo le mandé una carta notarial y ella dijo que no me lo había dicho directamente cuando mi imagen estaba ahí. Una vez se fue a la cárcel, hay mucha gente a la que le está haciendo daño, hasta donde yo sé, hay mucha gente que sí la va a demandar. (…) Así yo gane o pierda, yo quiero enseñarle a mis hijas a defenderse”.

