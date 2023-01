El estreno de la tercera temporada de la serie “Madre solo hay dos”, por la poderosa plataforma Netflix, le ha permitido al peruano Miguel Arce ingresar a las grandes ligas de la producción televisiva, al ser parte del elenco internacional de la historia. Radicado en México desde hace casi seis años, el actor peruano considera que los logros conseguidos en su carrera son fruto de mucho esfuerzo y persistencia.

“Cuando salí del Perú, primero me fui a mapear el mercado de Miami por tres meses, pero mi manager y mi coach de acento neutro me sugirieron que debía mudarme a México porque el mercado es más grande. Les hice caso, finalmente llegué a Ciudad de México sin conocer nada, no tenía casi ningún contacto en la capital”, cuenta el hoy actor.

¿Después de haber estado en un reality y protagonizando una telenovela, empezabas de nuevo en México?

Era empezar completamente de cero, pero ya con cierta confianza en mí mismo, con ciertas habilidades adquiridas, con cierta calle, con estudios. Era empezar de cero pero ya un poco más preparado.

Poco a poco te hemos visto apareciendo en capítulos de “La rosa de Guadalupe” y ahora en la serie “Madre solo hay dos”, definitivamente la carrera artística es de resistencia.

Yo siempre he dicho que para mí la suerte no existe, la suerte es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y lo más preparado que puedas estar. Esto puede llegar mañana para cualquiera, como de aquí a diez años.

Siempre habrá gente que minimice el éxito ajeno.

Yo, la verdad, me he sacado la mugre, renuncié a todo. Mi familia estaba en Perú, renuncié a amigos, a un cierto estatus, a una posición en el medio, renuncié a un ingreso económico bastante acomodado, y me fui a la nada. Gracias a Dios me considero una persona muy disciplinada y eso me ayudó mucho.

¿En qué momento de tu carrera estás en estos momentos?

La verdad espero decirte que estoy al comienzo, por todo lo que quiero lograr. Acabamos de abrir mercado en Neflix con una productora “Perro azul” con la serie ‘Madre solo hay dos’, que fue la misma de “Quién mató a Sara”. Esto es solo el inicio.

Hay algunos de tus colegas que van a México y regresan asegurando que ya firmaron ventajosos contratos con Televisa.

Veo que son formas que tienen algunos de manejar su prensa y mantenerse activos, son como hacer escándalos en Perú, pero de otra manera. Son herramientas para sonar que no las considero útiles para mí, no es mi forma de manejarme. Yo prefiero quedarme calladito y que explote algo, como lo de Neflix, por ejemplo.

Estuviste en un reality como Combate y suelen siempre etiquetar a sus participantes como gente limitada. ¿Te arrepientes de esa experiencia?

Para nada, a mí el reality me dio la solvencia económica para comprar departamentos en Perú y poder vivir sin preocupaciones mínimas, para poder solventarme y lograr mis objetivos. Segundo, me dio el uso de herramientas para mis propios personajes. Tercero, me dio mucha pantalla en su momento. El soporte de Perú es muy bueno y a mí me ha dado muchísimas cosas buenas.

Hay quienes buscan olvidar su pasado...

Yo no, y es más, cuando llegué a México, los primeros que recordé fueron a mis compañeros de “Combate”, los adoro, son amigos que sigo queriendo. No cambiaría lo que he hecho con todo y errores. Y considero que todavía falta mucho por recorrer, recién estamos empezando a sonar en otro país y eso hay que pelearlo muy duro.

Miguel Arce

Actor. Luego de su participación en un reality de competencia, Miguel Arce decidió abrirse paso en la actuación y debuta con un pequeño papel en “Al fondo hay sitio”. Luego de algunos años protagoniza “De millonario a mendigo”.