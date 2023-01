Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas de la farándula nacional; a pesar de ello, ni significa que como cualquier pareja, existan cosas que no les gustan el uno del otro.

Ambos accedieron a realizar uno de los retos más virales de TikTok llamado “5 cosas que no te gustan de mí”. La exreina de belleza ‘obligó’ a su esposo a grabar dicho trend para la conocida plataforma.

Inicialmente cuando la modelo le pide al conductor de TV que hagan este reto, él le responde: “No, no, no, ahorita no estoy de humor”. Ante ello, Natalie insiste y lo convence de mencionar solo tres cosas.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok... segundo, que eres muy impuntual”, dijo Yaco. Después de unos segundos, añadió: “Eres muy mandona”.

“Quéeee, qué mentiroso”, contestó Natalie, quien también se confesó. “Primero, que te encanta jugar FIFA todo el día, podría acabarse el mundo y tú sigues allí. Segundo, que prendes todas las luces en la noche cuando quiero intentar ponerme en modo zen”, indicó, aunque no precisó la tercera característica.