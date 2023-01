La presentadora de televisión Gisela Valcárcel se refirió por primera vez a Jorge Pozo, el padre de su única hija, la conductora Ethel Pozo.

En una entrevista, para el canal de Youtube de la periodista Verónica Linares, la también productora decidió romper su silencio y revelar cómo fue su relación.

La madre de la conductora de “América Hoy” mencionó que en su juventud se ilusionaba muy fácilmente. “Desde el colegio soy así. No tuve enamorado desde los 13 años y 14, chicos que me gustaran y no, pero cuando vi al que después se convirtió en el papá de mi hija, cantaba canciones idiotas. O sea soy así y si soy de las que piensan que si te dicen ‘te amo’ siempre, también amo”, expresó.

“Nunca le dije a nadie te amo sin que eso fuera verdad. Nunca le di un beso a alguien por una noche. Yo sé que se van a reír, pero de verdad qué he tenido amor es maravilloso, rico y sé que él que venga tendrá que enamorarme muy bien”, agregó Valcárcel.

Gisela Valcárcel niega haber vetado a Tula Rodríguez de América TV: “Nunca lo dije”

La productora y exconductora de “El Gran Show” se refirió por primera vez a la supuesta enemistad que tenía con Rodríguez.

“Cuando yo pasé de Panamericana a América, un día me dicen: ‘vas a salir por otro lado’. Yo hacía mi programa en un estudio que estaba en un piso de arriba y le digo a la persona ‘¿por qué?’ y me dice ‘tú sígueme, sé lo que te digo’. Y salí por una escalera por atrás. Y lo que había pasado es que habían contratado a Tula y querían evitar (un encuentro)”, explicó Valcárcel.

Asimismo, la madre de Ethel Pozo negó haber prohibido la presencia de la exvedette. “Sin duda, yo no he dicho lo que tú me preguntaste. Nunca lo dije. No sé a cuántas personas les gustaría, poco tiempo después, mirar a quien está con tu esposo. Me pasó a mí como a cualquiera, pero no tengo ni medio rencor ni nunca dije que no entre”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR