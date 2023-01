En la última edición del programa de YouTube de Verónica Linares, se presentó Tilsa Lozano, donde volvió a comentar sobre su pasado romance con el Loco Vargas.

“Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, señaló.

Luego continuó con: “era muy fácil ver un programa donde el tipo salió a decir que estaba separado, a nadie le importó, salió en el programa de Aldo Miyashiro. Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A TILSA LOZANO