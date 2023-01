Kike Suero sigue firme en su decisión de demandar a Magaly Medina por difamación. Además, señaló que todos los lujos que muestra la conductora de TV en sus redes sociales es gracias a los artistas que hace daño con su programa.

“No me he echado para atrás con respecto a las acciones legales, para nada, la voy a demandar porque me ha hecho mucho daño. Ella (Magaly Medina) me dijo directamente que era un drogadicto, así que debe tener pruebas para que diga algo así. Me ha hecho mucho daño con sus insultos y calificativos, pero a ella no le importa nada, solo le importa lucrar haciéndonos daño”, expresó Kike Suero para Trome.

Luego continuó con: “ella (Magaly) siempre se ha querido comparar con Gisela, pero sería como comparar una sirena con un peje sapo, así de simple. Se podrá poner muelas de oro, cambiar de cabello y lucir ropa cara, pero seguirá siendo un peje sapo. Gisela así se ponga una sábana encima, le quedará bien, porque es hermosa por dentro y por fuera”.