La actriz Úrsula Boza se mostró emocionada por su regreso a la próxima temporada de ‘Al fondo hay sitio’. Es por ello que, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, cómo fue su cambio de look para interpretar nuevamente a la ‘Mirada de tiburón’.

“Quieres ver un video de cómo fue mi cambio de look, de mi pelo largo a mi pelo corto y rojo. En la siguiente storie te voy a mostrar al capo que me hizo este cambio de look para la ‘mirada de tiburón’”, señaló la actriz antes de mostrar el clip en el que le realizan el cambio.

En la imágenes se visualiza cuando el estilista le corta el cabello a la artista, quien realiza al instante un gesto de asombro.

Además, en sus redes sociales compartió el video del antes y después, aclarando que solo se cambia de look cuando tiene que interpretar a algún personaje.

“Cambio de look... solo cuando interpreto a algún personaje me atrevo a hacer algo tan radical... y claro que solo confió en una persona para hacer algo así”, se lee en la descripción junto al video que acumula muchos ‘Me gusta’.

