Tilsa Lozano le comentó a Verónica Linares que le gustaría tener un programa propio, pero que la televisión peruana no está preparada para ella, pues hablaría sin pelos en la lengua.

“Me gustaría tener un programa propio, pero siento que la TV no está lista para mí. Quiero hablar sin pelos en la lengua. Acá hay mucha pose, mucho ‘esto no se puede decir porque las marcas no te van a auspiciar’ (...)”, expresó Tilsa.

Luego continuó con: “creo que falta un punto medio; está el correcto, que todo tiene que ser perfecto, y está el que degolla al primero que pasa. Falta la naturalidad”.

Tilsa no se arrepiente de relación con Loco Vargas: “yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”

En la última edición del programa de YouTube de Verónica Linares, se presentó Tilsa Lozano, donde volvió a comentar sobre su pasado romance con el Loco Vargas.

“Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, señaló.

Luego continuó con: “era muy fácil ver un programa donde el tipo salió a decir que estaba separado, a nadie le importó, salió en el programa de Aldo Miyashiro. Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó”.

