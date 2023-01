Fiorella Cayo salió al frente a defender a Alessia Rovegno ante las críticas en redes sociales sobre su color de piel. La actriz afirmó que su sobrina es “naturalmente bronceada”.

“Ella naturalmente bronceada, o sea, ella se broncea y se pone dorada. Me da risa cómo la gente busca y dice que se ha ido a una máquina de bronceo, no, ella no lo necesita. Está bronceada desde Miami”, expresó Fiorella Cayo.

Luego continuó con: “nosotros somos muy positivos, las cosas negativas fluyen, no nos afectan, lo importante es cómo tú reaccionas ante ella, no puedes controlar lo que piensan los demás, pero sí lo que te afecte a ti, entonces hay que siempre enfocarnos en lo positivo”.