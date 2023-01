Melissa Paredes y Anthony Aranda protagonizaron una situación inusual y la influencer decidió compartirlo con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En el clip, la modelo se muestra apenada de que su novio vaya a trabajar, pero también, Paredes reconoció que la escena que le hizo es mucho drama. Ella misma escribrió en la descripción del video: “La más dramática”.

Asimismo, Melissa paredes le dice al popular ‘Activador’: “Me dejas, me abandonas, te vas”; a lo que el bailarín responde de inmediato que debe ir a trabajar para ganarse su sueldo. “Amor, voy a trabajar y regreso”.

Después, la actriz hizo como si estuviera llorando y volvió a decirle: “Me dejas, me abandonas, no le intereso. Te voy a extrañar”. Finalmente, Aranda le recalcó que él ya le extraña desde ya.