La intérprete española Vicky Corbacho regresa al Perú con una maleta repleta no solo de emociones, sino de un trabajo musical sin pausa. La cantante, que reinventó el tema “Que bonito” en ritmo de bachata, afirma que el amor es un sentimiento que la motiva y lamantiene vigente sobre el escenario, por ello regresa al Perú para celebrarlo este 14 de febrero en la Casa de la Salsa y Barranco Bar.

¿Qué significa la música para Vicky Corbacho?

En mi familia siempre hemos bebido del canto flamenco y por eso cualquier género que interpreto lleva impreso ese sello tan español. Mi padre cantaba en reuniones familiares y mi hermano es cantaor de flamenco profesional. Pero me apasionaban mucho los ritmos latinos como la salsa, la bachata o el merengue. El camino del artista no es ni fácil ni lineal. Siempre es difícil mantenerse vigente, pero me gustan los retos y los asumo trabajando en ellos con mucha disciplina, constancia y, sobre todo, mucho corazón.

¿Alguna vez te imaginaste tu vida sin la música?

Nunca. Siempre quise ser artista, además de enfermera, pintora de cuadros y frutera. Mi madre siempre me ponía canciones de Celia Cruz, Juan Luis Guerra y Gloria Estefan en casa. Aún conservo los casetes de esa música. No he dejado de hacer música ni en tiempos de pandemia. He compuesto más que nunca, y aunque por un tiempo tuvimos que parar los shows, he seguido con mi carrera artística a nivel digital.

¿Tu apuesta por la bachata fue decisión tuya o de algún productor musical?

La bachata es un género que siempre estuvo presente en mí porque desde bien pequeña ya escuchaba canciones de Juan Luis Guerra.Pero, profesionalmente hablando, llegó a mí cuando quise aprender a bailar bachata; bastante antes de comenzar a cantarla. “Qué bonito” fue un tema que me propusieron cantar. Nunca fue una elección mía porque no sabía cómo podría caminar versionada en bachata, ya que realmente fue la primera bachata que hice. Jamás pensé que pudiera ser un hit en ningún país, para mí, “Qué bonito” siempre será un trampolín, una carta de presentación y nunca un obstáculo.

Te has atrevido a versionar en bachata “One moment in time” un clásico de Whitney Houston y has salido airosa. ¿Eso demuestra que el riesgo no te asusta?

Desde que me inicié en la música me considero defensora de la bachata. Sí, me gusta fusionar lo tradicional con lo moderno. Mis bachatas no son ciento por ciento tradicionales al estilo dominicano, sino que llevan impregnado un toque y sabor musical de otras culturas. De ahí que mi último trabajo se llama “Bachata fresh”, pues trato siempre de darle un toque fresco a la bachata. “One moment in time” es un tema con muchas dificultades vocales para ejecutarlo, pero me lo tomé como un gran reto personal, ya que quería dar un pequeño regalo que fuese diferente para todos mis fans.

Hablando de lo nuevo en la música, ¿cómo te sientes con el género urbano?

E l género urbano en general me gusta. Soy una persona que aprecia la música cuando está bien hecha. Es más, soy fan del reguetón, pero lo que no me agradan son las letras que denigran a la mujer o en donde se habla de temas demasiados explícitos.

Tu amor por el género latino ha hecho que te escuchemos con la peruana Kate Candela en una salsa, ¿podrías animarte a un disco completo de salsa?

Me encantó hacerlo. No me suelo encasillar en un solo género porque lo cierto es que siempre he cantado un poco de todo, desde música tradicional a música más moderna. Soy una mujer que pone el corazón en el terreno personal como en el profesional. Me encantaría hacer un disco de salsa.

¿El Perú es el país que te permitió popularizarte en Latinoamérica?

Perú es mi segunda casa. Su gastronomía, su gente… fue como un amor a primera vista. Por eso, siempre que regreso agradezco ese reencuentro con mi público y el cariño que siempre me dan tanto a mi música como a mí.