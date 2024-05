¿Para Deyvis? Cassandra Sánchez de Lamadrid comparte desgarrador mensaje: “Primero duele”

La empresaria y figura pública peruano, Cassandra Sánchez de Lamadrid, sorprendió a sus seguidores con un fuerte mensaje en sus redes sociales, lo que ha generado especulaciones sobre supuestos problemas en su matrimonio con el cantante Deyvis Orosco. ¿Qué dijo?

Como se sabe, la hija de Jessica Newton y el popular cantante de cumbia iniciaron su romance en 2018 y decidieron unir sus vidas en 2023. Además, la pareja se ha mostrado en redes sociales como una de las más solidas de la farándula, por lo que la reciente publicación de Cassandra enciende todas las alarmas.

¿Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco tienen problemas en su matrimonio?

Recientemente, la también empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid hizo una peculiar publicación a través de sus historias de Instagram que generó especulaciones entorno a la estabilidad de su matrimonio con el músico.

“Un sabio dijo: Primero duele, después te da rabia y termina dándote risa, así se cierran las etapas”, se lee en post publicado en la red social de la influencer. Cabe resaltar que ni Sánchez de Lamadrid ni Orosco han hecho declaraciones directas sobre problemas en su relación, por el contrario, la pareja se muestra unida en redes.

Cassandra Sánchez de Lamadrid preocupa con peculiar mensaje en redes sociales.

¿Deyvis Orosco no quería casarse con la hija de Jessica Newton?

No es la primera vez que la relación de Sánchez de Lamadrid y Orosco ha estado bajo escrutinio público. En el 2023, tras tres años de haberle propuesto matrimonio, Orosco finalmente se casó con la madre de su hijo. Sin embargo, en declaraciones pasadas, el cantante reveló que antes de conocer a Sánchez de Lamadrid, no consideraba el matrimonio como parte de sus planes futuros.

“Le he sido honesto, fue algo que yo no imaginé nunca, fui honesto desde el primer instante cuando la conocí. No imaginé nunca dar un paso así, porque mis padres fueron felices sin haber hecho algo así”, confesó el artista en aquella ocasión.

Sin embargo, el amor y la ilusión de Sánchez de Lamadrid por casarse eventualmente lo llevaron a cambiar de parecer y a comprometerse con ella. “Pero me di cuenta de que el tiempo cambia y que uno empieza a construir su propia historia con su familia. Era una ilusión grande que comenzó siendo solo de ella y terminó siendo de ambos”, agregó.





