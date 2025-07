Alex Vilas se hizo popular en TikTok hace unos años gracias a su parecido físico con Charly García. No lo vio venir, ahora tiene más de 300 mil seguidores y dentro de sus actividades ahora está imitar oficialmente al astro argentino.

Por eso es que este viernes 8 de agosto se presentará por primera vez en Perú y lo hará en La Estación de Barranco para repasar los diferentes temas que volvieron popular a García tanto como solista, con Sui Géneris, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros y más.

La historia de Alex es muy peculiar. Es argentino como Charly y de día es profesor particular de matemáticas, física y álgebra. Pero, su parecido físico le ha permitido realizar tributos muy seguido en distintos espacios de Argentina y otros países. “Mucha gente que se acerca a pedirme una foto piensa que soy Charly. No me molesta, pero es inusual. A veces, debo admitir que no puedo rechazarlo porque la gente”, indicó para una entrevista con CNN en español.

“Yo no sabía que era TikTok y después me di cuenta que había reacción. Fue avanzando de a pocos, pero poco a poco me empezaron a llamar de todos lados”. Incluso, dicho parecido le ha permitido protagonizar ‘Alguien en el mundo piensa en mí’, corto dirigido por Ezequiel González Dardik. A nivel físico, respeta las mismas características de Charly: alto, flaco, pálido, paso desgarbado, con bigote bicolor y cigarrillo en la boca.

“(Charly) es el artista más influyente de la música en los últimos 50 años. Yo soy el mejor, cantando los temas de Charly soy el mejor sin ninguna duda. Y lo digo sin fanfarronear. No soy el mejor en el sentido técnico, pero sí desde el corazón. Nosotros no hacemos una caracterización como otros que se la pasan diciendo Say No More. Eso me chupa un huevo. Nosotros tocamos y nos gusta”, propuso en otra nota para Infobae.

Stela Producciones, empresa encargada de esta experiencia, ha confirmado que los tickets para este show están disponibles en Vaope.com o directamente al número 957970898.