Rodrigo González salió al frente para opinar tras el enfrentamiento protagonizado por Brunella Horna y Rosángela Espinoza. Según el conductor, la popular ‘Baby Bru’ habría sido más sensata al momento de responder los ataques de la ‘Chica Selfie’.

De acuerdo con el compañero de Gigi Mitre, Brunella Horna habría dejado sentado que pese a que ella tiene un marido con dinero, labora y respeta como tal su lugar de trabajo y las reglas que hay, por lo que expresa que no tiene tiempo para viajar a Dubai como lo ha hecho Rosángela Espinoza.

“En este caso, lo que le responde Brunella me parece también sensato, más sensato de lo que la está acusando por defenderse (Rosángela Espinoza). Ella tiene un trabajo (…) Brunella, que tenga un marido millonario no la ha eximido de trabajar, de tener un horario, entonces me parece que lo que ella ha usado para defenderse es válido ”, expresó Rodrigo González.

Recordemos que, Brunella Horna se defendió luego de que Rosángela Espinoza le recordara que viajó a otros países gracias a su expareja con Renzo Costa. La conductora de ‘América Hoy’ lo reconoció, sin embargo, dijo que ya no viaja mucho porque debe cumplir con su trabajo y porque su sueldo no le alcanzaría.

