Magaly Medina decidió respondele a Melissa Paredes y a su pareja Anthony Aranda luego que anunciaran una posible demanda contra ella. Sin embargo, la ‘Urraca’ no dudó en burlarse y tildarlos de ‘mamarrachentos’.

“Hay unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenaces, menos estos de dónde han salido, pobrecitos, se creen célebres, se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se están encargando’. A mí realmente me dan risa, creen que me voy a atarantar, que un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar ”, dijo.

Además, Medina contó que los usuarios en redes sociales tildan de ‘Don Ramón’ al ‘Activador’ por no tener algún oficio conocido.

“ A un activador le dicen ‘Don ramón’, digo por qué y me dicen ‘porque acaso Don Ramón trabajaba’, jajaja. Veía en las redes sociales y todos le dicen ‘Don Ramón’, cómprate un carro, la gente para criticar ahí está ”, manifestó.

