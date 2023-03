A través de una conferencia de prensa, el popular Choca Mandros contó detalles sobre sus retos en la televisión peruana, los cuales involucran un nuevo programa con el formato internacional de MasterChef. Además, expresó contó cómo lidia con las críticas hacia sus 10 años en la pantalla chica.

“Yo empecé detrás de cámaras y ya sabía los temas que se tratan en toda la televisión y no voy a ser ajeno. En cuanto a mi vida personal, ustedes son testigos que, durante estos 10 años que estoy en pantalla, yo nunca he expuesto mi vida personal, porque es una decisión propia, nunca he querido que me vean con alguien, tampoco es que he tenido la suerte de mantener una relación así, pero siempre me he dedicado a trabajar”, expresó Choca.

Luego continuó con: “yo entiendo que es su chamba, hay cosas que en lo personal a uno le puede fastidiar, pero es televisión. Desde el momento que decidimos estar delante de pantallas, lamentablemente estamos expuestos a cualquier tipo de comentarios, nos guste o no nos guste, sea verdad o no (...) mientras yo no me vea afectado por algo muy específico, no tendría que liarme. No somos pepita de oro para gustarle a todo el mundo”.

“Si yo he estado en muchos programas, es la percepción más que todo (...) aunque no lo crean, ha sido la jefatura de la producción la que me ha llevado a varios lugares (...) si me dicen que estoy en todas y que saturo, puede ser y, gracias a Dios, los programas en los que he estado, han funcionado (...) yo no trabajo para los otros programas, sino para el público que nos ve”, contó.

