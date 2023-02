La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a una reciente entrevista del expresentador de “+ Espectáculos” Jaime ‘Choca’ Mandros.

Cabe mencionar que el productor de América Televisión ha anunciado, recientemente, que se retirará de la televisión por un tiempo para dedicarse a sus estudios.

“Era un productor y conductor de programa que prometía. Lo malo del asunto es que cuando eres tan camiseta de un canal, te gana el amiguismo, la solidaridad. (...) Creo que ‘Choca’ en esos mundos y laberintos se perdió. Lo que prometía ser, un súper productor y buen conductor, se perdió. Un ‘pata’ más que sobonea y que esa es su carta de presentación, la sobonería”, expresó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ criticó que el productor de televisión respaldara a la modelo Jazmín Pinedo por haber sido criticada en su entrevista al exfutbolista Jefferson Farfán.

“¿Bromas lo que hacía Jazmín? No nos quieras meter el cuento, nos has visto cara de tontos. Lo peor que puede hacer un comunicador es subestimar a su público y verle la cara. No pues, ‘Choca’, mejor anda y vete, estudia un poco. De repente ahora que sales fuera, vienes con un poco de visión de lo que se debe hacer en televisión”, señaló Medina.

