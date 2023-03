Magaly Medina se presentó en el programa de YouTube de Verónica Linares, donde recordó las épocas universitarias de su hijo. Además, contó que Gianmarco Mendoza tuvo que soportar las críticas de los profesores.

“Mi hijo me decía ‘ahora que llegues, no salgas a saludar’. Pero a mí me dices no lo hagas (y lo hago), yo entraba saludar y ya me iba. Mi hijo se moría de la vergüenza, que su mamá, entre”, comentó entre risas Magaly Medina.

Luego continuó con: “me dolía por los idiotas de sus profesores, unos pobres imbéciles que en vez de palpar la realidad, lo que te enseñaban eran ‘ah, no, ese no es el tipo de hacer televisión’”.

La popular Urraca aseguró que su hijo se sintió orgullosa de ella, pese a las críticas y el rencor que le guardaban los profesores.

“Es un chico fuerte, porque sobrevivió, nadie le hizo bullying. Mi hijo se sentía feliz y orgulloso de qué en su universidad los profesores me detestaban. Para él era algo normal. Él creció con los titulares horrorosos de ese tiempo que de mí decían de todo. Él no estuvo encerrado en un búnker y ajeno a la realidad”.

Magaly Medina explica por qué no sería amiga de Gisela Valcárcel: “su disfuerzo no lo tolero” (VIDEO)

“Ella no sería mi tipo de amiga y yo el de ella. Siento de que no, yo la ahogaría ja ja ja. No la tolero, su disfuerzo no lo tolero”, dijo Medina.

Luego continuó con: “creo que ahora nos ignoramos mutuamente... cada una en lo suyo. Somos las enemigas más históricas de la televisión”.

Cabe mencionar que Magaly Medina aseguró que jamás discutiría con Gisela Valcárcel en algún establecimiento público.

“Tampoco somos dos ignorantes, ¿no?, ¿cómo me voy a encontrar con ella a eso?, ni que fuéramos dos bataclanas. No, ella no es Melissa Paredes ni yo tampoco” , fue el duro comentario que hizo la conductora de ATV.

