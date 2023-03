Tras 12 años de espera, una de las bandas que en su momento impactaron en la escena musical llegó por segunda vez a Lima como parte de su gira ‘Paramore in South America’, donde cantaron sus mejores éxitos y temas de su reciente disco ‘This is Why’. Una conexión natural fluyó entre el público y el grupo durante más de hora y media de show.

Antes de que la banda principal se presentara, salió ELKE al escenario demostrando en tan solo una hora que es una artista con gran potencial que pudo capturar la atención de las personas que asistieron este jueves al Estadio San Marcos.

La artista Elke fue la telonera del concierto de Paramore. (Foto: Francesca Anaya)

A las 9:20 de la noche, los integrantes de Paramore no hicieron esperar a un público que en cuanto apagaron las luces empezaron a gritar. Arrancaron con ‘You First’ desatando la euforia de los fans peruanos para seguir con ‘Playing God’ y ‘Decode’ memorable soundtrack de la primera película de la saga ‘Crepúsculo’.

“Gracias por estar aquí después de 12 años, vamos a tratar que para el próximo encuentro no pase tanto tiempo”, expresó la vocalista Hayley Williams.

Paramore en Lima: Una banda que despliega carisma y energía. (Foto: Francesca Anaya)

Asimismo, Hayley se animó más tarde a hablar algunas palabras en español, aprovechando así para dar la bienvenida a la familia Paramore a todos aquellos que no habían presenciado un directo de la banda.

Cinco temas después, la banda tocó ‘The Only Exception’, uno de sus temas más emblemáticos que fue acompañado por miles de celulares. El concierto se convirtió en una confluencia de energías entre el escenario y el público.

Paramore en Lima: Una banda que despliega carisma y energía. (Foto: Francesca Anaya)

La energía con la que la banda salto al escenario no tardo en transmitirse a cada uno de los allí presentes mientras se iban sucediendo temas. Luego, tocaron ‘Crazy Girls’, ‘The News’, ‘That’s What You Get’, ‘Hard Times’, ‘Ain’t It Fun’ y ‘All Wanted’.

Cuando todos pensaron que el show había terminado, los gritos del público lograron que Paramore asaltara el escenario una vez más. ‘Still Into You’ puso a saltar a todos antes del broche de oro de la noche. A mitad del tema ‘Misery Business’, Hayley invitó a la tarima a dos fans y cantaron a todo pulmón el coro del tema en mención junto a la banda.

Paramore en Lima: Una banda que despliega carisma y energía. (Foto: Francesca Anaya)

Más de 20 mil personas vivieron la noche más increíble e inolvidable de sus vidas, y sin ninguna duda, no olvidarán el ímpetu y la peculiar voz de Hayley Williams, sus frenéticos bailes y el momento que alzó nuestra bandera.