Durante su participación en el programa Amor y Fuego, Pamela Franco volvió a referirse a Christian Domínguez y Karla Tarazona.

La artista afirmó que en su momento recibió una llamada de Rafael Fernández, quien le advirtió sobre la relación entre ambos, aunque entonces decidió no tomarlo en cuenta.

Según relató, Fernández le dio detalles sobre ese vínculo sentimental. “Rafael me dijo muchas cosas me llamó en su momento, pero yo no le creí”, expresó al recordar la conversación. Además, señaló que, desde su punto de vista, la historia entre Domínguez y Tarazona no habría concluido por completo.

“Hubo una relación que nunca se terminó”, manifestó Franco, al indicar que entre ambos continuó existiendo cercanía. Sus declaraciones volvieron a generar comentarios sobre la situación sentimental del cantante y la conductora.