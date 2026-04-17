El partido Juntos por el Perú informó que presentará una denuncia formal contra Renzo Reggiardo por una supuesta vulneración al deber de neutralidad durante el actual proceso electoral.

El recurso será ingresado ante el Jurado Electoral Especial en las próximas horas, según indicó la agrupación.

Roy Mendoza Navarro, abogado del partido, señaló que la medida responde a las declaraciones emitidas recientemente por la autoridad edil.

Desde la organización consideran que esos pronunciamientos interfieren en el desarrollo de las elecciones y afectan la imparcialidad que deben mantener los funcionarios públicos.

La denuncia busca establecer si Reggiardo empleó su posición para influir en la percepción ciudadana sobre el sistema electoral. En ese sentido, el partido cuestionó que solicitara la salida de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al considerar que ello contraviene las reglas vigentes.