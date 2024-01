En las pasarelas dio sus primeros pasos, Luren Márquez, modelo y presentadora peruana destaca con luz propia en la industria del entretenimiento en Miami. La iqueña, hoy se codea con las figuras más importantes de la escena urbana como El Alfa, Maluma, Arcangel y De la Guetto; el ser una cotizada modelo de videos musicales es el resultado de un proceso que no fue de la noche a la mañana. “Es un trabajo que no te llega porque solo te ven bonita, no, es un trabajo constante en el que cada día se va trabajando, incluye bastante compromiso, tu pasión, que vean tu ganas de colaborar siempre”, dice Luren.

¿Cómo ingresas al ambiente de modelaje que te ha llevado a desarrollar tu carrera desde Miami?

Todo viene desde Perú, luego de ganar Miss Teen Internacional, empecé a los 16 años anfitrionando, modelando y en forma paralela yo estudiaba mi carrera de Administración de Empresas. Era rostro de importantes marcas y campañas para catálogos, no me iba mal, pero después del fallecimiento de mi padre decidí aplicar a un proceso de inmigración, decidí en ese momento no aplazar más un proyecto de vida, un sueño y hacerlo ya.

¿Estabas consciente de qué ibas a empezar de cero en Estados Unidos?

Sin duda alguna, siempre lo he dicho, de cada logro de mi carrera se saben siempre las cosas más bonitas, pero detrás de esa parte bonita, hay un proceso fuerte, duro e inevitable que voy dando.

¿Cuál es el proceso para que una modelo tiente un papel en un video de un artista internacional?

Inicialmente haces casting con las productoras que se presentan para tal proyecto y el equipo de producción del artista elige al mejor postulante, al que más le gustó. Mis últimas producciones han sido con mi equipo de confianza, con mi productora actual. Cuando empiezas a ser reconocida en el ambiente, ya te dicen, queremos que tal persona sea la protagonista del videoclip.

Me imagino que en los primeros años hay más “no”, que noticias positivas. Sí, he visto mucho de eso, pero hay muchas chicas que quieren inmediatamente que les den el papel que dicen: mira yo en mi país soy tal, y por qué no me lo vas a dar. Aquí no funciona así, tienes que ser muy humilde, aquí todos somos iguales.

Paciencia y constancia es lo que se debe tener...

Hay días que son bonitos, pero hay que llevarlo de la mejor manera, saber sobrellevar y saber tratar con las diferentes personas con las que vas a conocer y trabajar en el camino. Saber sobre todo que cuando sales de tu país, siempre va a tener que ver tu nacionalidad, dirán, llama a la peruana, queremos trabajar con la peruana, ya tu nombre pasa a un segundo plano.

¿Con los artistas que has trabajado en los videos hay algunos que se creen inalcanzables?

Te soy sincera, los artistas más grandes con los que he podido trabajar, son los más humildes, son personas que cuando llegan a grabar, saludan a todos y te agradecen por colaborar con ellos.

¿En base a tu experiencia, en nuestro país a los grandes les falta humildad?

Recuerdo que, cuando empezaba a trabajar, en mis inicios y me llamaban para una telenovela, yo veía que a los artistas principales, no a todos, porque yo no puedo hablar por todos, les faltaba un poquito de humildad, y es algo que aquí a las personas más grandes de la industria no lo vas a ver.

¿Y no piensas retomar la actuación o alternarla con el modelaje?

Mi equipo de producción quiere que entre a la actuación, me lo han pedido varias veces, no lo descarto , pero es un tema que de verdad a mi me cuesta salir, el irme directamente a la actuación.

¿Te reafirmas que para lograr un objetivo hay que trabajar mucho?

Tenemos que ser conscientes que obtener un sueño no se va a dar de un día para el otro, que hay que trabajarlo, y me refiero a días en que no verás a tu familia, no diversión, quizás te toque no dormir o tener que madrugar, son cambios muy drásticos. Si tú quieres lograr algo, tienes que estar consciente que vas a tener que pasar por ese proceso, y si luchas por un sueño y eres constante, tarde o temprano vas a obtener los resultados que buscas.