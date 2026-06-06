Como resultado de una operación contra el tráfico ilícito de drogas, personal policial del área antidrogas de Ica, desarticuló la presunta banda criminal “El Clan de la Gorda Maribella”, interviniendo en flagrancia a M.A.S.V. (39), S.G.V.A. (20), M.G.A.B. (40), L.A.M.P. (51) y H.R.J.S.V. (53), por su presunta participación en actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Golpe policial

Durante las diligencias de intervención, se logró hallar un aproximado de 400 envoltorios conteniendo al parecer pasta básica de cocaína (PBC), 15 envoltorios al parecer con clorhidrato de cocaína, aproximadamente 1200 gramos de PBC a granel, cerca de 200 gramos de CC, 14 bolsitas con presunta cannabis sativa (marihuana), además de implementos utilizados para el acondicionamiento y dosificación de droga, siete equipos celulares y dinero en efectivo.

Los intervenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la unidad especializada para las diligencias e investigaciones correspondientes por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado Peruano.

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