Un incendio forestal registrado la tarde de ayer en el caserío San Martín, en la provincia de Ica, movilizó a vecinos, policías y bomberos debido al riesgo de que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas.

Siniestro en la zona

El siniestro se produjo cerca del grifo Primax de Los Patos, donde el fuego consumió cañas y una gran cantidad de arbustos ubicados en la acequia La Mochica. La cercanía de viviendas generó preocupación entre las familias, quienes temían que el incendio alcanzara áreas habitadas.

Ante la emergencia, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para mantener el orden y facilitar las labores de control. Mientras tanto, vecinos del sector intentaron contener el avance de las llamas utilizando baldes con agua y tierra.

Más de media hora después del inicio del incendio, llegaron dos unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellas una cisterna, cuyos integrantes realizaron las labores de extinción y enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego.

Gracias a la intervención conjunta de los pobladores y los equipos de emergencia, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas afectadas. Las autoridades continúan evaluando las posibles causas del siniestro.

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