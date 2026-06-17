Un incendio registrado la tarde del lunes en el distrito de Pachacútec, en la provincia de Ica, dejó daños materiales en el cementerio Ángeles de Rony y en un fundo agrícola colindante dedicado al cultivo de paltas, generando preocupación entre vecinos y trabajadores de la zona.

Fuego masivo

Las llamas se propagaron rápidamente por un área donde existían árboles de aromo que servían como separación natural entre ambas propiedades. El fuego consumió gran parte de esta vegetación y alcanzó sectores tanto del cementerio como del predio agrícola.

Las imágenes registradas muestran árboles completamente calcinados y daños en la cobertura vegetal del terreno afectado.

Asimismo, se reportaron perjuicios en algunos plantíos de palta, mientras que en el cementerio se registraron afectaciones en la parte posterior de los nichos y en diversas estructuras construidas con materiales ligeros.

Entre los daños más visibles se encuentran toldos, cercos y ambientes elaborados con madera, caña y esteras, elementos que fueron alcanzados por las llamas durante la propagación del fuego.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO