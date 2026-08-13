Una intensa lluvia volvió a causar inundaciones en el distrito limeño de Villa El Salvador, donde varias viviendas resultaron afectadas. Las precipitaciones comenzaron en la madrugada des este jueves 13 de agosto, generando alarma entre los vecinos.
Ante el ingreso del agua a sus hogares, los residentes tuvieron que retirar sus pertenencias y utilizar baldes para intentar controlar la inundación. Pese a sus esfuerzos, varios objetos y prendas quedaron dañados por el agua acumulada.
Los vecinos señalaron que la emergencia se viene repitiendo desde hace aproximadamente dos semanas y que también ha afectado sus pequeños negocios.
Además, denunciaron dificultades para recibir atención de Sedapal y reclamaron una respuesta más rápida ante la emergencia.
Una de las principales preocupaciones es que el agua se habría mezclado con aguas servidas, generando condiciones insalubres para las familias afectadas. Por la mañana, una motobomba de Sedapal llegó a la zona para realizar labores de atención y retiro del agua.
En declaraciones a América Noticias, los residentes pidieron apoyo urgente para recuperar sus viviendas y pertenencias, así como una solución definitiva que evite que las lluvias vuelvan a provocar inundaciones en el sector.
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