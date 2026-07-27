Mediante la Resolución Ministerial N.º 251-2026-PCM se creó un Grupo Multisectorial encargado de impulsar el desarrollo territorial y sostenible de los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad, así como de la Provincia Constitucional del Callao, territorios que conforman la denominada “Ruta de León”.

La norma señala que la elección de Robert Francis Prevost como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, bajo el nombre de papa León XIV, generó un creciente interés nacional e internacional sobre los espacios vinculados a su trayectoria pastoral y misión evangelizadora en el Perú.

Según se detalla, los gobiernos regionales y locales comprendidos en la ruta turística manifestaron la necesidad de gestionar de forma conjunta con el Poder Ejecutivo acciones orientadas a la provisión de infraestructura y servicios públicos, con énfasis en conectividad, movilidad urbana, seguridad ciudadana, salud, saneamiento y gestión ambiental, además del acondicionamiento de espacios públicos y la puesta en valor del patrimonio cultural.

El grupo estará presidido por el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y estará conformado por viceministros de Turismo, Economía, Interior, Energía y Minas, Cultura, Salud, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Vivienda, además de los gobernadores regionales de Piura, Lambayeque, La Libertad, Callao, y los alcaldes provinciales de Callao, Morropón, Trujillo, Chiclayo.

Entre sus funciones principales, el grupo deberá elaborar un diagnóstico que identifique las prioridades del territorio en materia de conectividad, movilidad, seguridad vial, así como un plan de intervenciones prioritarias que defina los mecanismos de articulación multisectorial y multinivel necesarios para su implementación.

Asimismo, refiere que el Grupo de Trabajo debe instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación de la resolución.