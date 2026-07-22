Un equipo de científicos de la Universidad de Vermont y otras instituciones de Estados Unidos identificó el primer cáncer transmisible en un pez de agua dulce, un hallazgo que podría aportar nuevas pistas sobre la propagación de esta enfermedad en la naturaleza.

La investigación, publicada este miércoles en la revista científica Nature, determinó que las lesiones negras observadas desde hace más de una década en ejemplares de bagre marrón (Ameiurus nebulosus) corresponden a un melanoma transmisible, cuyas células cancerosas pasan de un animal a otro.

Un cáncer que se comporta como un parásito

Los investigadores explicaron que este tipo de melanoma no se desarrolla únicamente dentro del organismo de cada pez, sino que las propias células tumorales actúan como agentes infecciosos capaces de colonizar nuevos individuos.

Mediante la secuenciación del genoma completo, el equipo comparó el ADN de los tumores con el de tejidos sanos y comprobó que las células cancerosas estaban más emparentadas entre sí que con el pez que las albergaba, una característica propia de los cánceres transmisibles clonales.

Este hallazgo convierte al melanoma del bagre marrón en el cuarto tipo de cáncer transmisible documentado en animales y el primero detectado en una especie de agua dulce.

Las lesiones fueron detectadas desde 2012

Pescadores y biólogos comenzaron a reportar en 2012 un incremento de bagres con manchas negras en la piel en el lago Memphremagog, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

En un inicio, los investigadores sospecharon que las lesiones eran consecuencia de un virus o de la contaminación ambiental, ya que el bagre marrón es considerado una especie indicadora de la calidad del agua.

Sin embargo, los análisis confirmaron que se trataba de un melanoma.

Según los investigadores, en 2014 casi uno de cada tres bagres marrones del lago presentaba estas lesiones.

¿Cómo se transmite el cáncer?

El equipo científico investiga ahora el mecanismo de transmisión entre los peces.

Una de las hipótesis es que el contagio ocurre durante la época de reproducción, cuando los bagres se concentran en aguas poco profundas y mantienen contacto físico estrecho.

Los científicos también plantean que las células tumorales podrían permanecer en los sedimentos del fondo del lago y transmitirse a otros ejemplares.

Asimismo, factores como contaminantes ambientales o cambios hormonales podrían debilitar el sistema inmunitario de los peces y facilitar la propagación de la enfermedad.

Sin riesgo para las personas

Los investigadores subrayaron que no existe evidencia de que esta enfermedad represente un riesgo para los seres humanos.

El lago Memphremagog, donde se desarrolló el estudio, abastece de agua potable a más de 175.000 personas, y hasta el momento no se ha identificado ningún peligro para la población asociado con este cáncer.