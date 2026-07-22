Las autoridades sanitarias de Francia informaron que la intensa ola de calor que afectó al país durante la segunda mitad de junio provocó 5.764 muertes adicionales, según un balance provisional difundido este miércoles.

De acuerdo con Santé Publique France, se trata de la ola de calor más mortal desde 2003, cuando Europa registró uno de los episodios de temperaturas extremas con mayor impacto en la salud pública.

Las cifras superan las registradas en todo el verano de 2025

El balance preliminar indica que las 5.764 muertes adicionales registradas durante la segunda ola de calor de 2026 incluso superan el total de fallecimientos atribuidos a la exposición a altas temperaturas durante todo el verano de 2025, cuando se contabilizaron 5.722 decesos, según el informe definitivo de Santé Publique France.

Las autoridades señalaron que los datos son provisionales y podrían actualizarse conforme avance la evaluación epidemiológica.

La ola de calor más letal en más de dos décadas

El episodio de calor extremo que afectó a Francia en junio es considerado el más mortífero desde el verano de 2003, cuando una prolongada ola de calor causó decenas de miles de muertes en distintos países de Europa y llevó a reforzar los sistemas de vigilancia sanitaria frente a eventos climáticos extremos.

Las autoridades francesas continúan monitoreando el impacto de las altas temperaturas sobre la población, especialmente en los grupos más vulnerables, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.