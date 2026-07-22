El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este miércoles 22 de julio ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en una nueva audiencia del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por presuntos delitos de narcoterrorismo y narcotráfico.

Maduro, de 63 años, acudirá a la diligencia junto con su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien también afronta cargos en el mismo proceso. Ambos permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero, según la información del caso.

Fiscalía y defensa proponen calendario del proceso

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron de manera conjunta un escrito en el que plantean al juez Alvin Hellerstein un cronograma para el desarrollo del proceso.

La propuesta contempla dos rondas de mociones previas al juicio y fija como fecha tentativa junio de 2027 para el inicio del juicio oral, aunque será el magistrado quien determine si aprueba dicho calendario.

Asimismo, la defensa adelantó que presentará una primera serie de recursos antes de que concluya la entrega de pruebas, entre ellos una moción para alegar inmunidad a favor de Maduro.

Por su parte, la Fiscalía prevé completar la entrega de la mayor parte de las pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y de las pruebas clasificadas el 15 de noviembre, aunque precisó que esas fechas podrían modificarse por depender de otras agencias del Gobierno estadounidense.

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Los cargos que enfrentan Maduro y Cilia Flores

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

En tanto, Cilia Flores enfrenta cargos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas, de acuerdo con la acusación presentada por las autoridades estadounidenses.

Durante su primera comparecencia judicial, realizada el 5 de enero, ambos se declararon no culpables de todos los cargos.

Manifestaciones frente al tribunal

En los exteriores del tribunal federal se registró un despliegue policial ante la presencia de grupos con posiciones opuestas.

Según constató la agencia EFE, un grupo de manifestantes se concentró para pedir la libertad de Maduro, mientras otras personas expresaron su respaldo a la detención del exmandatario venezolano.

Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona para evitar incidentes entre ambos grupos.