El Banco Mundial estimó este jueves que los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio ocasionaron 19.500 millones de dólares en daños físicos directos, según una primera evaluación rápida sobre el impacto del desastre. El organismo advirtió que la velocidad de la reconstrucción será determinante para la recuperación económica y social del país.

De acuerdo con el informe, las viviendas concentraron las mayores pérdidas, con 9.300 millones de dólares, equivalentes a casi la mitad del total. Los edificios no residenciales registraron daños por 5.000 millones de dólares, mientras que la infraestructura sufrió pérdidas estimadas en 5.200 millones de dólares.

Los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron las zonas más afectadas, al concentrar el 47 % de los daños, seguidos por Miranda y Carabobo.

Reconstrucción marcará la recuperación económica

El Banco Mundial advirtió que el desastre tendrá efectos sobre la productividad, el consumo y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante la próxima década si la reconstrucción no avanza con rapidez.

El organismo recomendó ampliar la inversión pública y privada para acelerar la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios esenciales, así como fortalecer el apoyo a los hogares afectados para reducir el impacto económico del desastre. Según la entidad, el costo de reconstrucción equivale aproximadamente al 18 % del PIB actual de Venezuela.

Más de 5.000 fallecidos y un millón de personas afectadas

El balance oficial reporta 5.398 fallecidos y 16.740 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros. Las Naciones Unidas estiman que más de un millón de personas requieren ayuda humanitaria inmediata tras la emergencia.

A comienzos de julio, la ONU lanzó un llamamiento por casi 300 millones de dólares para atender a 1,3 millones de personas afectadas por los terremotos. Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la entrega de 4.000 viviendas antes de finalizar el año para las familias que perdieron sus hogares.

Banco Mundial ratifica apoyo a Venezuela

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó que los terremotos “han trastocado vidas, dañado infraestructura crítica y creado nuevos desafíos para la recuperación de Venezuela”.

Añadió que la institución trabajará junto con las autoridades venezolanas y otros socios internacionales para respaldar los esfuerzos de reconstrucción “en cada paso del camino”.