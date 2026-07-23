La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España anunció este jueves la imposición de multas contra los influencers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter por incumplir la normativa relacionada con publicidad, protección de menores y promoción de medicamentos.

En un comunicado, el organismo explicó que los expedientes están vinculados a la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, la ausencia de medidas adecuadas para proteger a menores de edad y la difusión de publicidad de medicamentos sin cumplir los requisitos legales.

¿Por qué fue multado Ibai Llanos?

Ibai Llanos, streamer y creador de contenido con más de 17 millones de seguidores en Twitch, recibió una multa de 710 euros (unos 800 dólares).

Según la CNMC, el influencer promocionó una marca de bebidas durante la transmisión de videos de un evento deportivo en la red social X, sin advertir de manera expresa que se trataba de contenido publicitario.

El regulador recordó que la normativa exige que la publicidad sea claramente identificable para los espectadores, con el fin de garantizar la transparencia en las comunicaciones comerciales.

Lee aquí: Juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores iniciará el 1 de junio de 2027 en Nueva York

Jordi Wild y Nachter también fueron sancionados

El streamer Jordi Wild, cuyo canal de YouTube supera los 12 millones de suscriptores, fue multado con 1.543 euros por no incluir advertencias sobre contenido sensible para menores en videos relacionados con deportes de combate extremos.

La CNMC señaló que la ausencia de esta clasificación puede afectar el funcionamiento de los sistemas de control parental y dificultar la protección de los menores de edad.

Por su parte, Nachter, creador de contenido con más de 6 millones de suscriptores en YouTube, recibió una sanción de 1.779 euros por promocionar un medicamento contra la gripe sin cumplir las exigencias legales para este tipo de publicidad.

De acuerdo con el organismo, la publicación omitía información esencial para el uso correcto del producto, requisito obligatorio en la normativa sobre publicidad de medicamentos.

Regulación de la publicidad digital

La decisión de la CNMC forma parte de la supervisión que realiza sobre los prestadores de servicios audiovisuales y los creadores de contenido que desarrollan actividades sujetas a la legislación española.

El organismo busca garantizar que la publicidad sea transparente, que los menores cuenten con mecanismos de protección adecuados y que la promoción de productos regulados, como los medicamentos, cumpla con las obligaciones establecidas por la ley.