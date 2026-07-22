El juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas en Estados Unidos. La fecha fue establecida durante una audiencia celebrada este miércoles en el tribunal federal de Manhattan, luego de una solicitud conjunta presentada por la fiscalía y la defensa.

Maduro, de 63 años, afronta cuatro cargos, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el uso y posesión de armas de guerra. Flores, de 69 años, enfrenta tres acusaciones relacionadas con el mismo caso. Ambos se han declarado no culpables.

Defensa buscará desestimar el proceso

Durante la audiencia, que se prolongó por unos 20 minutos, la defensa informó que presentará una moción para solicitar la desestimación del caso con el argumento de que Maduro gozaría de inmunidad como exjefe de Estado. El calendario procesal contempla la presentación de esos recursos en los próximos meses antes del inicio del juicio.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, realizada días después de su captura en enero de 2026, Maduro rechazó las acusaciones y se declaró “prisionero de guerra”. Desde entonces permanece recluido, junto con Cilia Flores, en un centro de detención federal en Brooklyn.

Manifestaciones y procesos paralelos

En los exteriores de la corte de Manhattan se concentraron manifestantes con posiciones divididas. Mientras un grupo exigía la liberación de Maduro, otros lo calificaban de dictador y respaldaban el proceso judicial.

Paralelamente al proceso penal, Maduro enfrenta una demanda civil presentada por familiares de cinco jóvenes fallecidos en Venezuela, quienes lo responsabilizan de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre 2017 y 2020. La demanda sostiene que las víctimas formaban parte de un patrón de violencia estatal denunciado anteriormente por organismos internacionales.