La Comisión Europea anunció este jueves una sanción de 890 millones de euros (unos 1.015 millones de dólares) contra Google por incumplir el Reglamento de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA), la normativa europea diseñada para limitar prácticas anticompetitivas de las grandes plataformas tecnológicas.

Se trata de la mayor multa impuesta por Bruselas en el marco de esta legislación, vigente desde 2024, y representa un nuevo capítulo en la supervisión de las denominadas “grandes tecnológicas” por parte de la Unión Europea.

La sanción llega en un contexto de tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, ya que la administración del presidente Donald Trump ha cuestionado en diversas ocasiones la regulación digital europea al considerar que afecta de manera desproporcionada a empresas estadounidenses.

Las razones de la sanción

La Comisión Europea informó que Google recibió una primera multa de 460 millones de euros por favorecer sus propios servicios dentro de los resultados de búsqueda de Google Search, una práctica que, según el organismo, perjudica la competencia.

Además, impuso una segunda sanción de 430 millones de euros por restringir la capacidad de los desarrolladores que distribuyen aplicaciones mediante Google Play Store para dirigir a los usuarios hacia canales alternativos de venta.

Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, señaló que la decisión busca “garantizar un terreno de juego equitativo” para todas las empresas que operan en el mercado digital.

Google cuestiona la decisión

Google rechazó la resolución y advirtió que el cumplimiento de las exigencias europeas afectará funciones ampliamente utilizadas por los usuarios.

En una declaración enviada a la agencia AFP, Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google, afirmó que la compañía deberá eliminar herramientas como la visualización inmediata de precios y disponibilidad de hoteles, vuelos y restaurantes en el buscador.

Asimismo, sostuvo que las medidas obligarán a modificar mecanismos de seguridad de Google Play, lo que, según la empresa, podría perjudicar la experiencia de los usuarios europeos.

Antecedentes de sanciones contra las tecnológicas

Desde la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales en 2024, la Comisión Europea también ha impuesto sanciones a otras grandes compañías del sector.

En 2025, Meta fue multada con 200 millones de euros, mientras que Apple recibió una sanción de 500 millones de euros por incumplimientos relacionados con la DMA.

En el caso de Google, esta es la primera multa bajo esta normativa, aunque la empresa ya había sido objeto de varias sanciones por parte de la Unión Europea. Entre 2017 y 2019 acumuló multas por 8.200 millones de euros por casos de competencia, y posteriormente recibió otra sanción de 2.950 millones de euros.