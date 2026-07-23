La FIFA dio a conocer el 11 ideal de la Copa Mundial 2026, conformado a partir de la votación de los aficionados sobre una lista de jugadores preseleccionados. Pese a que España conquistó el título mundial, únicamente tres futbolistas del equipo dirigido por Luis de la Fuente fueron incluidos en la alineación.

La principal sorpresa del equipo es el arquero Vozinha, de Cabo Verde, quien se ganó el reconocimiento internacional tras sus destacadas actuaciones durante el torneo. El guardameta fue determinante en el empate sin goles frente a España en la fase de grupos y también brilló en la eliminación de su selección ante Argentina en los dieciseisavos de final.

España y Francia lideran la alineación

El once ideal está integrado por tres jugadores de España y tres de Francia. Argentina aporta dos futbolistas, mientras que Inglaterra, Noruega y Cabo Verde completan la alineación.

En defensa fueron elegidos los laterales españoles Pedro Porro y Marc Cucurella, acompañados por Lisandro Martínez (Argentina) y Dayot Upamecano (Francia). La ausencia de los centrales españoles Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, pese a la solidez defensiva del campeón, generó debate entre aficionados y analistas.

Rodri lidera el mediocampo; Messi, Mbappé y Haaland integran el ataque

En la zona medular aparece Rodri, elegido además como Balón de Oro del Mundial 2026, junto al francés Michael Olise y el inglés Jude Bellingham.

El ataque está conformado por Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia). Mbappé terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos y obtuvo la Bota de Oro, mientras que Haaland firmó siete goles en cinco encuentros y Messi volvió a ser una de las principales figuras de la Albiceleste.

El 11 ideal del Mundial 2026

Arquero

Vozinha (Cabo Verde)

Defensas

Pedro Porro (España)

Lisandro Martínez (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Marc Cucurella (España)

Mediocampistas

Rodri (España)

Michael Olise (Francia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Erling Haaland (Noruega)

Kylian Mbappé (Francia)