La construcción de la Villa Deportiva Olímpica para Arequipa continúa siendo una promesa, mientras el terreno destinado para su ejecución se encuentra a merced de las invasiones en el distrito de Uchumayo.

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La creación del Polideportivo fue una promesa hecha por la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa en octubre del 2023, cuando se realizó la develación de los aros olímpicos en Alto Selva Alegre, en inmediaciones del puente Chilina. Desde esa fecha, los avances fueron escasos, en un primer momento por la falta del terreno, seguido del saneamiento del mismo, acto necesario para la elaboración del expediente técnico.

Alonso Rodríguez, especialista de Deporte del Gobierno Regional, comentó que al menos dos veces se intentó invadir este terreno ubicado cerca de la carretera antigua a La Joya. “Ninguna empresa va a querer invertir o se va a poder construir algo si no está libre de invasores”, manifestó, recordando que la idea es realizar este proyecto bajo Obras por Impuesto; sin embargo, la Región sobrepasó el tope presupuestal en su cartera de inversión privada.

El servidor explicó que la presente gestión al menos espera dejar el perimetraje del área de 42 mil metros cuadrados destinado para la construcción de dos polideportivos, un estadio de atletismo y un velódromo, en una primera etapa. En cuanto al perfil, es algo que aún está por verse.

Por su parte, el alcalde de Uchumayo, Hardín Abril, refirió que un vecino del lugar intentó posesionarse de este terreno, siendo impedido. “En este año hemos hecho como dos desalojos ahí con la Policía y la Procuraduría”, expresó.

Según indicó la autoridad edil, existe una familia que afirma tener los papeles del predio; sin embargo, no acredita fehacientemente esta información. Al ser consultado sobre si se han hecho las denuncias respectivas contra los invasores, Abril señaló que el terreno es frontera con Cerro Colorado, por lo que a nivel policial, la jurisdicción compete a este distrito.