Iniciarán los juegos de la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa con 15 equipos

La Liga de Ascenso Femenino, en su etapa distrital en Cayma, llegó a su final y consagró a Stella Maris como el campeón, tras igualar en la última fecha de la Liguilla Final con AQP Sin Límites, que se quedó con el subcampeonato y ambas escuadras participarán de la etapa departamental.

La tercera fecha de la Liguilla inició con Stella Maris en el liderato con 6 unidades, por lo que el empate le bastaba para asegurar el título ante AQP Sin Límites.

El encuentro final se jugó el domingo en el estadio La Tomilla, donde Aqp Sin Límites se puso por delante en el marcador a los 17 minutos con anotación de Angela Nina mediante tiro libre, resultado que le daba momentáneamente el título distrital.

AQP Sin Límites quedó como subcampeón en la Liga de Ascenso Femenino (Foto: Vicente Medina)

Sin embargo, para la segunda mitad Stella Maris encontró la igualdad en el marcador a los 83 minutos, siendo Maribel Ugarte la que marcaría la paridad.

En la previa de este encuentro, Sporting Medina goleó por 6 a 1 a Blue Star, terminando la Liguilla en la tercera ubicación

La Liga Distrital de Cayma, mediante su directivo Héctor Garzón, realizó la ceremonia de clausura y premiación, además de otorgar los trofeos respectivos, distinguió a las futbolistas más destacadas. Elizabeth Gil se llevó el premio a mejor arquera, Darlianny Márquez como la goleadora, ambas del Stella Maris.

Las mejores futbolistas de la Liga de Ascenso Femenino en Arequipa (Foto: Vicente Medina)

ETAPA DEPARTAMENTAL

Este lunes en la sede de la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa) se realizó el sorteo de la etapa departamental, en la cual participarán 15 equipos, uno de ellos clasificado directamente a la segunda fase, Real América, campeón de Paucarpata.

Tras el sorteo respectivo, los encuentros se disputarán en partidos de ida y vuelta, con las llaves formadas de la siguiente manera:

SERIE A: Stella Maris (campeón de Cayma) vs. FC Memorys (subcampeón de Yanahuara).

SERIE B: FD Galaxy (campeón de Majes) vs. Atlético Yura (subcampeón de Yura).

SERIE C: Sport Porteño (campeón de Matarani) vs. Sport Luna (subcampeón de Miraflores).

SERIE D: Crecer Cocachacra (campeón de Mollendo) vs. Sport Leonas (subcampeón de Paucarpata).

SERIE E: Team Zamacola (campeón de Cerro Colorado) vs. Deportivo Dinamo (subcampeón de Mollendo).

SERIE F: San Carlos (campeón de Miraflores) vs. AQP Sin Límites (subcampeón de Cayma).

SERIE G: FBC Atlético Arequipa (campeón de Yura) vs. Atlético Majes (subcampeón de Majes).