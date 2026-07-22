Se llevó a cabo la segunda fecha del Campeonato Nacional Ronex 2026 y, ante una expectativa de la comunidad motor, el circuito del Ronex Park fue el escenario para adelantamientos al límite y una exhibición técnica que redefinió los lideratos de la temporada.

Frente a ello, miles de asistentes participaron de la jornada, la cual estuvo marcada por una intensa competitividad en todas las categorías. La sorpresa de la tarde se vivió en la competitiva categoría Crosscar, donde Diego Heilbrunn se adjudicó el primer lugar, dejando atrás a Joaquín Landa y relegando al vigente líder de la primera fecha, Fredie Blume, a la tercera posición del podio.

En la división RX, se consagró Fernando Dreyfuss en lo más alto del podio, seguido por Paul Abanto y Franco Sánchez. Por la categoría UTV, Óscar Montes se impuso con autoridad en un mano a mano electrizante frente a Álvaro Rivera.

Las dos ruedas no se quedaron atrás: Luciano Rodríguez se llevó las palmas en Mecánica Nacional y Flavio Castro ratificó su gran momento al coronarse en la exigente Velocross Pro.

Cabe mencionar que en este torneo se contó con la participación de arequipeños.

OTRAS CATEGORÍAS

Categoría RX Fuerza Libre: Ángel Valtayo

Categoría Velocross Pro: Flavio Castro (primer lugar), Manuel Medina (segundo) y Renzo Cecchi (tercero).

Mecánica Nacional: Luciano Rodríguez (primer lugar), Kervis Muchotrigo (segundo) y Yerson Machuca (tercero).

Ganadores del campeonato Nacional Ronex 2026, segunda fecha. Foto: Cortesía.