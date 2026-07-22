La bandera peruana se izó en lo más alto del podio mundial del karate, pues el sensei arequipeño Michael Ramírez Calderón se coronó campeón en el Campeonato Mundial organizado por la World Union of Karate-Do Federations (WUKF) en Cluj-Napoca, Rumanía, que se celebra del 22 al 26 de julio.

TE PUEDE INTERESAR: Arequipa: Juzgado da 6 días a ocupantes para desalojar los alrededores del Estadio Melgar

El título corona una preparación exigente que incluyó una destacada cosecha de medallas en el North American Open de Las Vegas meses atrás, competencia previa que le sirvió de antesala para llegar a Rumanía en su mejor nivel.

Para hacerse con el oro, el karateca arequipeño superó a rivales de Italia, México, Rumanía, España, Brasil y Estados Unidos, entre otras naciones de gran tradición marcial.

Ramírez Calderón compagina su carrera deportiva con su profesión de ingeniero, un equilibrio que, según destacó, fue clave para llegar a este resultado. El campeón atribuyó buena parte de su formación a su padre, el reconocido sensei Mario Ramírez, quien lo ha guiado desde sus inicios en el karate.

Asimismo, el campeón mundial dedicó este triunfo a su madre, esposa y a sus hijos, destacando que ellos son su soporte incondicional, su refugio y la mayor motivación detrás de cada sacrificio y cada gota de sudor durante los entrenamientos. Además, resaltó su labor como formador de nuevas generaciones de karatecas en Arequipa, a quienes espera inspirar con este logro.

Con esta corona mundial, Arequipa suma un nuevo referente deportivo que lleva el nombre de la región a lo más alto del karate internacional.