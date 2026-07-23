El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato para convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas, según informó el diario New York Post, que cita fuentes cercanas al mandatario.

De acuerdo con el reporte, Trump considera que Infantino, de 56 años, es un dirigente respetado a nivel internacional y con capacidad para acercar posiciones entre distintos actores, una percepción que se habría fortalecido tras la estrecha relación que ambos desarrollaron durante la organización del Mundial de 2026.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la FIFA han confirmado oficialmente la información, y tampoco se ha informado si Infantino está interesado en postular al cargo.

¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

El sucesor del actual secretario general de la ONU, António Guterres, será elegido este año, ya que su mandato concluye a finales de diciembre.

El proceso establece que el candidato debe ser recomendado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto. Posteriormente, la candidatura debe ser aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Diversos analistas consideran que una eventual postulación de Infantino enfrentaría un proceso complejo, ya que requiere el respaldo de los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Una relación fortalecida durante el Mundial 2026

Trump e Infantino estrecharon su relación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos participaron en diversos actos oficiales relacionados con el torneo y, en diciembre pasado, Infantino entregó al mandatario estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento que generó repercusiones internacionales.

La cercanía entre ambos dirigentes ha alimentado las especulaciones sobre el posible respaldo político de Washington a una eventual candidatura del presidente de la FIFA.

El contexto de la política exterior de Trump

Durante sus dos mandatos, Trump ha mantenido una postura crítica hacia varios organismos multilaterales. Entre otras decisiones, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, anunció la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primera administración.