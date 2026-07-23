La espera terminó, pues este viernes 24 de julio, desde las 2:00 p.m., el FBC Melgar femenino hará su estreno oficial en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina, recibiendo nada menos que a Sporting Cristal en su fortaleza, el CAR de Mollebaya, en Arequipa.

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Las “Leonas del Sur” llegan a este duelo con la ilusión de hacer respetar su localía desde el primer minuto y arrancar el certamen con una victoria que marque el tono de su participación en el torneo. El choque de las rojinegras promete intensidad, ya que ambos equipos buscarán quedarse con los tres primeros puntos.

Como se conoce, en el Apertura, Melgar terminó en el sexto lugar con 14 puntos, con 15 goles a favor y 14 en contra. Ante esta situación, las rojinegras esperan dominar esta fase del fútbol femenino.

FIXTURE

El equipo rojinegro ya conoce el resto de su camino, ya que tendrá descanso en la fecha 2 y luego visitará a Yanapuma, antes de una seguidilla de encuentros que se extenderá hasta la fecha 11, cerrando su participación ante Alianza Lima.

La fecha 4 será ante Defensores de Ilucan, la fecha 5 contra Universitario, fecha 6 con Flamengo FBC, fecha 7 ante Club UNSAAC, fecha 8 ante FC Killas, fecha 9 con Atlético Andahuaylas, fecha 10 contra C.A. Manucci.