Un bus de transporte público sufrió un despiste y chocó contra los muros de contención en la vía Pasamayito, que conecta los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho. A causa del fuerte impacto, la unidad terminó invadiendo el carril contrario y generó alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control del vehículo mientras transitaba por la avenida Revolución, impactando violentamente contra las barreras de concreto, varias de las cuales colapsaron debido a la fuerza de la colisión.

El accidente no dejó víctimas mortales, aunque sí ocasionó cuantiosos daños materiales en la infraestructura vial y en la parte frontal del bus.

Según informó América Noticias, el conductor quedó atrapado entre los fierros de la cabina y fue rescatado por equipos de emergencia. Tras ser liberado, recibió atención médica por las lesiones sufridas en las extremidades inferiores y fue trasladado para una evaluación especializada.

El accidente provocó el bloqueo parcial del tránsito mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro de la unidad siniestrada. Las autoridades investigan las causas del despiste.

Vecinos del sector denunciaron que este tipo de accidentes son frecuentes en la vía Pasamayito y cuestionaron la eficacia de las recientes medidas de seguridad implementadas.

Asimismo, solicitaron reforzar la señalización, instalar sistemas de contención más resistentes e intensificar la fiscalización para prevenir nuevos siniestros.